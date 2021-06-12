AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının "2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı" devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde AK Parti Bağlar ve Sur ilçe teşkilatlarının yaptıkları çalışmaların ele alındığı program düzenlendi.
Programa, İl Başkanlığı yöneticileri, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, Sur İlçe Başkanı Murat Unat ile eğitim alacak 1000 kişilik grup katıldı.
Programda sandık görevlilerinin seçim günü neler yapmaları gerektiği belirtilerek, sinevizyon gösterimi eşliğinde eğitim verildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere mesajını içeren video ekrana getirildi.
Programda, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Demir de bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının '2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı' sürüyor - Son Dakika