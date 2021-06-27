Ak Parti'de seçim çalışmaları başladı - Son Dakika

AK Parti yönetimi, pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı saha çalışmalarını yeniden başlatıyor. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte milletvekilleri seçim bölgelerine dağılacak, teşkilat yöneticileri ile birlikte yaz boyunca illerinde köyler dahil kapı kapı dolaşmaya başlayacak. AK Parti'de son birkaç haftadır, 2023 seçimlerine yönelik ön hazırlık niteliği taşıyan seri toplantılar yapılıyor. Teşkilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri ile genel merkezde bir araya gelerek, 2023 seçimlerinin yol haritasını oluşturuyor.

AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine gidene kadar her ilde vatandaşın gündemde tuttuğu en az bir problem çözülmesini veya vatandaşın en fazla istediği bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Meclis'in kapanması ile birlikte milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin illerinde ortak programlar yapacak, bu çalışmalar genel merkez tarafından takip edilecek, saha raporu çıkarılacak ve bu raporlar üçer aylık dönemlerde genel merkez yönetimine sunulacak. Belirlenen yol haritasına göre, teşkilatlar bir yandan sahada vatandaşla bire bir temas içine girecek, diğer yandan da sosyal medya üzerinden iletişimi sürdürecek.

Bu arada teşkilat yönetimlerinin yanı sıra, kadın ve gençlik kolları yönetimlerine de illerindeki üyelerin telefonla tek tek aranması talimatı verildi. Ekipler hal hatır sohbeti yapıp Erdoğan'ın selamını iletiyor. Talepleri ve sıkıntıları, genel merkeze rapor ediyor.

AK Parti 2023 seçimleri için gençlere yönelik de özel bir yol haritası hazırlıyor. 2023 seçimlerinde 4-4,5 milyon yeni seçmenin oyuna talip olan Ak Parti' yüzde 33-34 civarında olan gen. Nüfus oylarını 4-5 artırmayı hedefliyor.