AK Parti'de Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti Malatya teşkilatı seçim çalışmalarına hız verdi.Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci , Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan , AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ve parti üyeleri Doğanşehir'de vatandaşlarla buluştu.Burada konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "AK Parti'ye bugün katılacak olan arkadaşlarımız var. Daha önce başka bir siyasi partide görev almış bu gün ise Ak Parti çatısı altında siyaset yapacaklar. AK Partimize katılacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhur ittifakıyla sadece Doğanşehirimizi değil ülkemizin geleceği düşünerek de hareket ediyoruz" dedi.Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ise, "Doğanşehirli kardeşlerim biliyorsunuz bir seçim arifesine giriyoruz, inşallah sizlerin desteğiyle Doğanşehirimizin desteğiyle 31 Mart yerel seçimleri sizlerin başarısı olacak" ifadelerini kullandı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da, "31 Mart yerel seçimler öncesi Doğanşehir ilçemize ziyaret maksadıyla geldik ama görüyorum ki maşallah Doğanşehirli hemşehrilerimiz vatandaşlarımız bu işi burada bitirmiş. Meydan dolu miting havasında toplantı gerçekleştiriyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı yüzünü her iki tarafla yıkamakla görevlidir memleketimizin 12 bin 300 km alanın karış karış her santimini 13 ilçemin sokağını caddesini her meydanını görüp gözetmek durumundadır, Doğanşehirlilere gözümüz gibi bakacağız, Doğanşehir'in adında olduğu gibi, yeni doğun bir şehir yapmak için, el ele vereceğiz Belediye başkanımıza ilçe başkanımıza bakanımıza siz değerli Doğanşehirli hemşehrilerimizle el ele vererek Malatyamızı mazisine layık hazırladığımız gibi Doğanşehir ilçemizi de çağdaş ve modern bir ilçe yapmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkcı ise, "31 Mart Türkiye 'de bir milat olacak bu milatta Doğanşehir bir emeği olacak, ben buna inanıyorum yeniden Vahap Küçük Başkanımızla yola devam dedik. Doğanşehir'de Allah'ın izniyle yeni bir Doğanşehir yeni bir hizmet anlayışla yeni katılımcılık belediyesiyle yeni hizmetlere yelken açacağız. Bu noktada gerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse bizler her türlü hizmet ve desteği Doğanşehir ilçemize vereceğiz. Dün Doğanşehir'e doğalgaz getirirken, hastane temellerini atarken, Doğanşehir ilçemizin barajlarıyla donatırken alt yapısı yaparken inşallah bu dönem üst yapısıyla Doğanşehrimizin tüm mahallesine hizmet götürerek daha modern bir Doğanşehir yapacağız" diye konuştu. - MALATYA