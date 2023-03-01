AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi - Son Dakika
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AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi

01.03.2023 21:47
AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandı.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili açıklamasında "Seçim işleri ekibimizi daha da güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Yavuz, daha önce belirlenen 9 kişiye ilaveten 6 kişinin daha Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi.

Buna göre Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini Harun Tüfekçi, Yusuf Başer, Bülent Yağmur, Serpil Kavrak, Ahmet Özdemir, Nureddin Çelik, Sabri Öztürk, Gülay Sabancı ve Muhammet Fatih Toprak'la beraber, Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan yürütecek.

Kaynak: AA
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Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi - Son Dakika
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