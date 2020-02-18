AK Parti'de seçim tarihleri netleşti - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, seçim sürecinin başladığını belirterek tarihi kesinleşen ilçeleri açıkladı.



Türkiye'nin AK Parti ile değişimi ve kalkınmayı yakaladığını belirten Mehmet Emin Öz, hizmet yarışına devam edecek teşkilatların belirlenmesi için Kongre sürecinin başladığını söyledi. İlçelerde yapılacak seçim tarihlerinin netleştiğini belirten Başkan Öz, milletin talebi ile doğan ve Türkiye'nin kalkınma lokomotifi olan AK Parti'nin başarılı bir kongre süreci daha yaşayacağına emin olduklarını belirterek, "Her kongre ülkenin gelişmesi noktasında yeni bir güç demektir. Bu kongrelerle siyasete yeni yüzler kazandırılıyor. Yeni kimlikler ekleniyor. Böylece kişilerin siyaset yoluyla ülke yönetimine katkı vermiş oluyor. Yaptığımız tespitlere göre 4000 delegeye sahibiz. İlçe seçim tarihlerimiz belirlendi. Bu yıl sonuna kadar ilçe başkanları ve yöneticiler belirlenecek. Daha sonra da İl Başkanlığı seçimini yapacağız. 2021 yılında da büyük kongreyi gerçekleştireceğiz" dedi.



İşte İlçe Seçim Tarihleri



Seçimin Yapılacağı Tarih ve Yerleri kesinleşen İlçeler:



Çat: 22 Şubat 2020 Cumartesi, Saat: 10: 00'da Çat Kapalı Spor Salonu'nda



Aşkale 22 Şubat 2020 Cumartesi, Saat: 14: 00'te Aşkale Halk Eğitim Merkezi'nde



Horasan: 29 Şubat 2020 Cumartesi, Saat: 10: 00'da Horasan Kapalı Spor Salonu'nda



Aziziye: 29 Şubat 2020 Cumartesi, Saat: 14: 00'te Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde



Hınıs, Saat: 7 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 10: 00'da Hınıs ESMEK Kültür Merkezi



Karayazı: 7 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 15: 00'te Karayazı Konferans Salonu'nda



Seçimin Yapılacağı Tarihlerin Netleştiği İlçeler:



Olur: 14 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 10: 00



Şenkaya: 14 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 13: 30



Pazaryolu: 21 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 11: 00



İspir: 21 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 13: 30



Karaçoban: 28 Mart 2020 Cumartesi , Saat: 11: 00



Tekman: 28 Mart 2020 Cumartesi, Saat: 13: 30



Narman: 11 Nisan 2020 Cumartesi, Saat: 11: 00



Köprüköy: 11 Nisan 2020 Cumartesi, Saat: 13: 30



Uzundere: 12 Nisan 2020 Pazar, Saat: 11: 00



Tortum: 12 Nisan 2020 Pazar, Saat: 13: 30



Pasinler: 30 Mayıs 2020 Cumartesi, Saat: 11: 00



Oltu: 30 Mayıs 2020 Cumartesi, Saat: 13: 30



Palandöken: 6 Haziran 2020 Cumartesi, Saat: 11: 00



Yakutiye: 13 Haziran 2020 Cumartesi, Saat: 11: 00



Yapılacak seçimler neticesinde Karayazı, Pasinler, Tortum, Köprüköy, Tekman ve Oltu'da ilçe başkanları değişecek. - ERZURUM