AK Parti'de Seçim Toplantısı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 31 Mart yerel seçimleri ele alındı.Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci Hakan Kahtalı , Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat , AK Parti İl Başkanı İhsan Koca , ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.Açılış konuşmasını yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca "31 Mart 2019 yerel seçimleri artık hayatımızın her anını ilgilendirir hale geldi. Günümüzün her anında hemen hemen 2019 yerel seçimlerini konuşur olduk. Sadece partililerle olarak bizler değil hemen hemen tüm hemşehrilerimiz ve Türkiye 'de, tüm dünyada 31 Mart yerel seçimleri dört gözle beklenir oldu. Bunda hem AK Parti'ye hem de reisimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a halk desteğinin devam edip etmediğinin testi niteliğinin yüklenmesi de etkili oldu. Malatya bu seçimde de şanına yakışanı yapacak. Hem büyükşehir hem de belediye meclis üyelikleri konusunda Türkiye'de rekor kırma iddiasını devam ettiriyor. İnşallah rekor kırarak, Malatya adından söz ettirecek ve bir başarıya daha sizlerle birlikte imza atacağız" dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise seçim atmosferine fiilen girdiklerini ifade ederek, "Malatya'nın her seçimde AK Parti'ye verdiği destekle hep ilk 5 içerisinde oldu. İnşallah 31 Mart'ta da aynı duyarlılığı göstereceğiz. Her birimiz bu dönemde ısrarla gönüllere uzanacağız. Gönüllerle bir olmamız gerekiyor. AK Parti'nin gücü de buradan geliyor. Milletin önde olmasından geliyor. Bu seçimde de kapı kapı gezeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa, 31 Mart seçimleri için Malatya'mızın dört bir yanında hizmetlerimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da AK Parti'nin erdemliler hareketi olduğunu ifade ederek, "Bu hareket, Yunus'un Tapduk'un dergahına gittiği gibi düz gidip, eğri odun taşımama hareketidir. Bizim bu dergaha düz odun taşıma gibi bir sorumluluğumuz var, inancımız ve parti felsefemiz, ahlakımızda bunu gerektiriyor ifadelerini kullandı.'Bu bir bayrak yarışıdır' diyen Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasip olursa milletimizin teveccühüyle 31 Mart'tan sonra bayrağı devraldığımız yerde daha ileri aşamalara götürme gayreti içerisinde olacağız. Malatya artık modern ve çağdaş şehircilik ile tanıştı. Dışarıdan insanlar geldiğinde Malatya'yı farklı görüyor. Eksiklerimiz yok mu, olacak. Hayatın olduğu her yerde sorun olacak ama bu sorunları çözmek içinde irade kararlılığı gösterecek yöneticiler olacak. Dün bu işi Ahmet Çakır başkanımız yaptı, bugün Hacı Uğur Polat başkanımız yaptı, inşallah 31 Mart'tan sonra bayrağı biz aldıktan sonra bu hizmeti daha ileriye göstermeye gayret göstereceğiz. Malatya'da büyük bir teveccüh görüyoruz. Malatya'da bir ittifak var, Cumhur İttifakı var. Milliyetçi Hareket Partisi de büyükşehirde aday göstermedi" ifadelerini kullandı.AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise yerel seçimlerinin önemine değinerek "Yerel seçimde güçlü, hep birlikte, sahanın her tarafında var olarak Malatya'ya yakışan rekor oy ile şehrimizi dereceye sokacağız. Büyükşehir belediye başkan adayımız açıklandı. İnşallah Battalgazi'deki tecrübesiyle, Malatya'yı bilmesiyle hem oy oranlarına hem de seçildikten sonraki süreçte de Malatya'ya çok güzel hizmetler yapacağından eminiz. İnşallah kısa süre içerisinde de ilçelerimiz açıklanacak. Aday arkadaşlarımız var, hepsi birbirinden kıymetli, hangisi seçilirse seçilsin ele ele vererek, partimizin başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rabbim, bizlerin sizlere hizmet etmesini nasip etti. 9 yıl belediye başkanlığı yaptım, yüzümüzün akıyla da milletvekili olarak partimize layık olmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.AK Parti'ye karşı içeride ve dışarıda ciddi bir saldırının olduğunu ifade eden Çakır, "Türkiye'yi içerisinde bulunduğu zor süreçten çıkaracak güçlü bir liderin etrafında Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde AK Parti kadroyla bu seçime sadece bir yerel seçim boyutunda bakmıyoruz. Bu seçim mutlaka yerel için önemli ama bunun ötesinde bu seçimin anlamı Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda, ekonomik saldırıların bertarafı noktasında, Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmesi, ekonomik büyümesi, onca sınırlarımızda devam eden Türkiye'ye karşı saldırıların karşısında güçlenen, büyüyen Türkiye'nin yoluna devam etmesi için seçimden güçlü bir oy ile çıkmamız gerekiyor. Bu seçim Ortadoğu'nun barışı, bölgenin istikrarı, dünya barışı için çok önemli bir seçim" diye konuştu.AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, 31 Mart seçimlerinin Malatya ve Türkiye acısında çok önemli olduğunu belirterek," Bu seçim Malatya'mız ve ülkemiz için çok çok önemli. Bu seçimlerde kimler aday olur, kimler aday gösterilir, gösterilmez onu bilmiyorum ama AK Parti aday gösterilsin gösterilmesin bütün adaylarımızın çalışmaktan, çabalamaktan asla geri durmayacaklarını biliyorum. 'Ben aday değilim, öyleyse banane' denilmemesi gerektiğini bu salonda bulunan ve bulunmayan bütün gönüldaşlarımız bilir. Tam aksine AK Parti'de aday gösterilmeyen arkadaşlarımızın tıpkı aday gösterilen arkadaşlarımız gibi aşkla, hırsla, samimiyetle gayret göstereceklerini de biliyorum. Genel merkez veya il teşkilatlarında yönetici, milletvekili, belediye başkanı olmak, bu görevler için adaylık yarışına girmek elbette önemlidir ama asıl önemlisi AK Parti çatısı altında davamıza, ülkemize, milletimize hizmet etme şerefine nail olmaktır" ifadelerine yer verdi.Ülkenin birliği, beraberliği, istiklali ve istikbali için, Cumhur İttifakı'nı kurduklarını ifade eden Tüfenkci," Ülkemizin birliği, beraberliği, istiklali ve istikbali' dedik, temeli 15 Temmuz'da meydanlarda atılan Cumhur İttifakı'nı kurduk, meselenin 3-5 vekil veya 5-6 belediye olmadığı bilinciyle büyük hedeflere yöneldik. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' dedik, Türkiye'yi her alanda 3,5 kat büyüttük. Malatya'yı en az 4 kat büyüttük. Sadece hizmeti yeterli görmedik, 'milletin gönlüne girmeyen, halkın karşısına çıkamaz' dedik ve vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurduk, vatandaşla her mecrada bir arada olmaya çalıştık. Yalanlara, iftiralara göğüs gerdik yalan dolanlarla, algılarla, sosyal medyayla siyaset yapanlara inat halkımızla beraber yürüdük, halkımızın dertleriyle dertlendik, halkımızın sevinçleriyle sevindik ve halkla kopmamaya çalıştık. Asla hedeflerimize doğru yürümekten de vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz" diye konuştu. - MALATYA