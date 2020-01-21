AK Parti'de Serdal Kaya dönemi - Son Dakika
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AK Parti'de Serdal Kaya dönemi

6 saat önce

AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığına atanan Serdal Kaya, "İktidarın hizmetlerini Erdemli'ye getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

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AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığına atanan Serdal Kaya, "İktidarın hizmetlerini Erdemli'ye getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.


Erdemli Öğretmenevi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Kaya, yönetim kurulunun belirlenmesi sürecine değinerek "Yönetim kurulunda görev almak isteyen arkadaşlar cuma gününe kadar müracaatlarını yapacaklar. Bu manada daha önce partimizde görev alan bütün arkadaşlarımızla istişare içinde olacağız. Yönetim kurulu için müracaatlarımızı alacağız, il ve genel merkezimizin de koordinasyonuyla, son olarak genel merkezimizin onayıyla yönetimimiz belirlenmiş olacak" diye konuştu.


Bu güne kadar partiye hizmet veren herkese teşekkür eden Kaya, "Bu göreve gelen her ilçe başkanımız, güzel hizmetler kazandırmak için görev aldı. Biz onların artılarını devam ettirip, eksik yönlerini toparlamaya çalışacağız. AK Parti'nin tabanından gelen, gençlik kollarından gelen biri olarak yereldeki tüm sorunları biliyoruz. Kırgın ve küs kimse kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. İktidarın hizmetlerini Erdemli'ye getirmek için mücadele edeceğiz. Biz teşkilatımız ne demişse, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne demişse, biz ona harfiyen uyduk. Bundan dolayıda halkımızdan güzel bir teveccüh gördük" şeklinde konuştu.


Kaya'nın kendisine yöneltilen sorulara cevap vermesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantıya, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı. - MERSİN

Serdal Kaya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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