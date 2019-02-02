Ak Parti'de Tanıtım Sırası İzmit'te

AK Parti'de aday tanıtım toplantıları İzmit ile devam edecek. Pazar günü saat 19.00'da İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleşecek tanıtım programı için hazırlıklar tamamlandı. Yoğun katılımın olması beklenen toplantı için İzmit Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül ve İlçe Başkanı Ali Güney, tüm İzmitlileri toplantıya beklediklerini söyledi.

MEMLEKET İŞİ, GÖNÜL İŞİ

Toplantı için bir açıklama yapan İlçe Başkanı Ali Güney, "Gelin hep beraber İzmit'in bu dönemde de AK Kadrolar tarafından yönetileceğinin müjdesini verelim" diyerek, "Tüm teşkilatımızı ve vatandaşlarımızı bu birlik ve beraberlik havasında geçecek olan tanıtım toplantımıza bekliyoruz. Bu toplantıdan sonra "Memleket işi, Gönül işi" sloganıyla çalışmalarımıza hız veriyoruz" dedi.