AK Parti'de, TBMM Başkan Adayı İçin Temayül Yoklaması
7 dakika önce
AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması yaptı.
AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması yaptı.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında düzenlenen basına kapalı toplantıda, TBMM başkan adaylığı için temayül yoklaması yapıldı.
Temayül yoklamasında, milletvekilleri, partisinden Meclis Başkanı adayı olarak görmek istedikleri üyenin ismini yazarak, kapalı zarfla sandığa attı.
AK Parti'den TBMM Başkanı adayı olacak milletvekilinin yarın başvuruda bulunması bekleniyor.
TBMM Başkan adayı bildirme süresi 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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