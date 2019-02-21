AK Parti'de TBMM Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması yaptı. AK Parti
grubu, Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı
başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım
'ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görevinden adaylığı sonrası boşalan Meclis Başkanlığı koltuğuna kimin aday gösterileceğine ilişkin temayül yoklaması yapıldı.
Milletvekillerine, 'Meclis başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' diye soruldu. Vekiller, pusulaları doldurduktan sonra zarflara koyarak Naci Bostancı'ya teslim etti. Bostancı'nın, milletvekillerinin TBMM Başkanı olarak görmek istedikleri isimleri yazdıkları kapalı zarfları bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunacağı öğrenildi.
Haber: Besti KARALAR/ANKARA-