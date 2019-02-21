Son Dakika Haberleri: AK Parti'de TBMM Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması

AK Parti'de TBMM Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti'de TBMM Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti grubu, Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görevinden adaylığı sonrası boşalan Meclis Başkanlığı koltuğuna kimin aday gösterileceğine ilişkin temayül yoklaması yapıldı.

Milletvekillerine, 'Meclis başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' diye soruldu. Vekiller, pusulaları doldurduktan sonra zarflara koyarak Naci Bostancı'ya teslim etti. Bostancı'nın, milletvekillerinin TBMM Başkanı olarak görmek istedikleri isimleri yazdıkları kapalı zarfları bugün akşam saatlerinde  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunacağı öğrenildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Naci Bostancı, AK Parti, Güncel
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