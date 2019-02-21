Son Dakika Haberleri: AK Parti'de Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti'de Temayül Yoklaması Yapıldı

1 saat önce

AK Parti, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti'de Temayül Yoklaması Yapıldı, System.String[]
AK Parti, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti Grubu, TBMM'de, Grup Başkanı Naci Bostancı Başkanlığı'nda basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan boşalan Meclis başkanlığı koltuğuna kimin oturacağına ilişkin temayül yoklaması yapıldı. Toplantıda milletvekillerine, "Meclis başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz" sorusu soruldu. Milletvekilleri tek soruluk pusulaları doldurduktan sonra zarflara koyarak Naci Bostancı'ya teslim ettiler. Bostancı, milletvekillerinin isim yazdıkları kapalı zarfları akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunacak. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:08 Kaynak: DHA

Naci Bostancı, AK Parti, Politika
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