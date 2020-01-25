AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı - Son Dakika

AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı

6 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Yenice İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması Karabük Koordinatörü AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin başkanlığında yapıldı.

AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Yenice İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması Karabük Koordinatörü AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin başkanlığında yapıldı.


Temayül yoklamasında Yenice ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri olmak üzere yaklaşık 93 kişi oyunu kullandı.


Temayül yoklamasının ardından Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ilçe başkanı aday adayı olan Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Ufuk İbrahim Bağbaşı, Murat Kökçü, Ahmet Mısırlı, Vedat Koymatoğlu, İbrahim Kızılsu, Necati Karaman, Adem Emdi, Fevzi Dereli, Ergün Özgün, Mustafa Kazan ve Sabri Kökçü ile birebir mülakat yaptı. - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Yenice, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti
Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:00:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]