AK Parti'de Teşkilat Akademisinin birinci dönemi tamamlandı - Son Dakika
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AK Parti'de Teşkilat Akademisinin birinci dönemi tamamlandı

23.02.2022 16:15
AK Parti'de Teşkilat Akademisinin birinci dönemi tamamlandı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları il ve ilçe yönetimlerini kapsayan Teşkilat Akademisinin birinci dönemi tamamlandı.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları il ve ilçe yönetimlerini kapsayan Teşkilat Akademisinin birinci dönemi tamamlandı.

Teşkilat Akademisi 2021 Güz Dönem Sonu Sertifika Programı kapsamında, eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ile partinin il ve ilçe yönetimlerindeki teşkilat başkanları katıldı. Program öncesi "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" video gösterimi yapıldı.

"Milletin gönlüne giden yol teşkilat çalışmalarından geçiyor"

Törende konuşan, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Şen, milletin gönlünü kazanmada teşkilat çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Şen, milletin gönlüne giden yolun teşkilat çalışmalarından geçtiğini belirterek, teşkilat mensuplarına bu yönde çalışmaları için tavsiyelerde bulundu.

Gençlik Kolları Başkanı İnan ise muhalefetin gençliği okumada hata yaptığını, gençlerin toplumun mayasıyla yoğrulduğunu unuttuğunu söyledi.

Gelecek seçimlerde ilk kez oy kullanacak 6 milyondan fazla gence ulaşmalarının önemine değinen İnan, bu kapsamda yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir de teşkilat çalışmalarında kadınların üstlendiği rollerin önemine dikkati çekerek, 5 buçuk milyon kadın üyesiyle AK Parti'nin dünyada tek olduğunu belirtti.

Kadınları kılık kıyafete göre ayırmanın, "muhalefetin geleneği" haline geldiğini ifade eden Keşir, partilerinin, yasakların en büyük mağduru kadınlar için yaptıklarının tesadüf olmadığını, bütün vaatlerini yerine getirerek kadınlara yönelik yasakları kaldırdığını aktardı.

81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşılması hedefleniyor

Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" mottosuyla başlatılan ve Türkiye'nin her şehrinde düzenlenen eğitimlerle 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşılması hedefleniyor.

Programın birinci dönemi kapsamında katılımcılar, 13 hafta boyunca, MYK ve MKYK üyeleri, parti yöneticileri, bakanlar, milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ile kültür ve sanat alanından 168 farklı eğitimciden 896 saat eğitim aldı.

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Araştırma Geliştirme, Mustafa Şen, AK Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'de Teşkilat Akademisinin birinci dönemi tamamlandı - Son Dakika


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