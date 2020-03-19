AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor - Son Dakika

AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

6 saat önce

AK Parti'de, ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, il yöneticileriyle gerçekleştirecekleri toplantıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans yöntemiyle yapmaya başladı.

AK Parti'de, ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, il yöneticileriyle gerçekleştirecekleri toplantıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans yöntemiyle yapmaya başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ana kademe yöneticileri ile il yöneticilerinin daha sağlıklı bir ortamda toplantı gerçekleştirebilmesi için AK Parti Genel Merkezi toplantı salonunda AR-GE Başkanlığı tarafından bir telekonferans stüdyosu oluşturuldu.

İlk toplantılar ise AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından bütün il başkanlarına ayrı ayrı bağlanılarak gerçekleştirildi.

Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre süreçlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda illerimizde, ilçelerimizde ve genel merkezde yapacağımız yönetim kurulu toplantılarını ve diğer çeşitli toplantılarımızı da gerçekleştirmiyoruz tedbir amaçlı olarak. Özellikle genel merkezimizde yapacağımız, il başkanlarımızla yaptığımız buluşmaları bu çerçevede erteledik. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımızın burada bir araya gelmesi sağlık açısından sakıncalar doğurabilir diye düşündük."

Alınan tedbirlerin vatandaşla ve parti üyeleriyle paylaşılması için bilgilendirici faaliyetlere de devam etmeleri gerektiğini belirten Büyükgümüş, "Burası bizim AR-GE Başkanlığımızın oluşturduğu bir telekonferans stüdyosu. Buradan zaten uzunca bir vakittir teşkilatlarımızla iç eğitim çalışmalarımızı ve toplantılarımızı telekonferans yöntemiyle uygulayabiliyorduk. Bu, açıkçası bu dönemde de bizim açımızdan güzel bir imkan oldu." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 81 il başkanıyla telekonferans yöntemiyle bir araya geldiklerini anlatan Büyükgümüş, "Hem koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin teşkilatlarımızı nasıl bilgilendireceğimizi hem de toplantılarımızı nasıl bu tedbirlere uygun şekilde organize edeceğimizi beraber konuşmuş olacağız." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyasi çalışmalarında teknolojiyi en üst seviyede kullanan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu çerçevede 81 ilin tanıtım ve medya başkanları ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak.

AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

Koronavirüs, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:09 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:46:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]