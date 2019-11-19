Son Dakika Haberleri: AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi
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AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi

6 saat önce

AK Parti, Meclis'e gelmesi beklenen 'İkinci yargı paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'de 'yargı paketi' mesaisi, System.String[]

AK Parti, Meclis'e gelmesi beklenen 'İkinci yargı paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. 2020 Yılı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e yasa teklifi olarak sunulması beklenen 'İkinci yargı paketine' hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi.

AK Parti grup başkanvekilleri, TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve hukukçu milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, 'İkinci yargı paketine' hangi düzenlemelerin gireceği konusu gözden geçirildi. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı paketin şekillenmesinin ardından, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:01 Kaynak: DHA
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