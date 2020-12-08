AK Parti'de Yürütme Kurulu belli oldu - Son Dakika

Kütahya'da, 13 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, 21 Aralık 2020 günü yapılan 7. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçilen Ceyhun, yürütme kurulunu belirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda Hukuk İşleri Başkanı Yasemin A. Çakır, Teşkilat Başkanı Osman Zeybek, Seçim İşleri Başkanı Muhterem Kılıç, Tanıtım Medya Başkanı Yılmaz Kocatürk, Dış İlişkiler Başkanı Emin Karabacak, Sosyal Politikalar Başkanı Muhammed Ziya Afifi, Yerel Yönetimler Başkanı Nurettin Kaplan, Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Kırbıyık, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Karabulut, Mali ve İdari İşler Başkanı Osman Orhan Cengiz, Ar-Ge Başkanı Ahmet Erdoğan, İnsan Hakları Başkanı Recep Fazıl Güven, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve İl Sekreteri Ömer Tunçay olarak görevlendirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "AK Parti, kurulduğu günde olduğu gibi, bugün de umudun partisidir, güvenin partisidir, istikrarın partisidir. 'İlk günkü aşkla durmak yok yola devam' diyoruz. Rabb'im bizleri hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA