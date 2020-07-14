AK Parti'den 10 maddelik torba teklif - Son Dakika

AK Parti'den 10 maddelik torba teklif
AK Parti'nin ekonomik alanda düzenlemeler içeren 10 maddelik torba teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti'nin ekonomik alanda düzenlemeler içeren 10 maddelik torba teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Partili milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan düzenleme ile salgının iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak, özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması öngörülüyor. Bu çerçevede; işgücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Ayrıca bazı sektörlerde normalleşme sürecinin daha hızlı hayata geçeceği göz önünde bulundurularak kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına ilişkin mevcut yetkinin yeniden düzenlenmesi ve sektörel bazlı uzatma yetkisinin verilmesi hedefleniyor. Yine, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi imkanı getirilerek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:11 Kaynak: DHA
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