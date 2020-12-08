AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret - Son Dakika

AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret

08.12.2020 09:43
AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret, System.String[]

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, 112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, 112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret etti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Haftası dolayısıyla Atakum'daki 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Köstek, kurum müdürü Emin Demir ve 112 İl Ambulans Şefliği Başhekimi Dr. Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

Çağrı merkezinde görev yapan personelle sohbet eden Köstek, "İnsaların en aciz anlarına umut ışığı olan, ulaşılması güç noktalara hayat taşıyan ve acı tatlı bir çok duyguya şahitlik eden, hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanlarımızın haftasını kutluyor, kendilerine teşkilatım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Ziyarete Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu ve teşkilat mensupları da katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret - Son Dakika


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