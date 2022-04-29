İhracatçı Birliklerine Yönelik Kanun Teklifi Meclis'te - Son Dakika

AKP tarafından hazırlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, ihracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayanların borçları silinecek. İhracatçı birliklerin yedek akçelerinin bir kısmı İhracat Geliştirme Anonim Şirketi'ne verilecek.

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif 5 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

FUARLARA REKLAM DÜZENLEMESİ

Teklife göre, Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenecek bent ile Türkiye'de yapılan fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

Teklif ile serbest bölgelerde bulunan üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanması amacıyla değişiklikler de yapılacak. Buna göre, arazisi Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile yatırımcı kullanıcılara, arsa üzerindeki binada bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az altı aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Süre bitiminde kullanıcıya ait ve tahliye edilmeyen mallar üzerinde kullanıcının tasarruf yetkisi kalmayacak. ve bu mallar hakkında serbest bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından sayım ve tespit yapılarak tutanak tutulacak.

Binalarda bulunan mallar üzerindeki 'haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek' gibi şerhler varsa, tahliye süresinin sonunda komisyon tarafından yapılacak sayım ve tespite istinaden kalkmış sayılacak.

Bu malların satış bedelinden gümrük vergileri, hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, satış için yapılmış masraflar ayrılarak kalan miktar, hak sahiplerine dağıtılması için ilgili birimlere gönderilecek ve varsa artan para kullanıcı adına emanet hesabına alınacak. Emanete alınan para da yine talep edilmesi halinde kullanıcıya ödenecek.

İFLAS EDEN, ÖLEN, TİCARETİ TERK EDEN VE SON 5 YILDA İHRACAT YAPMAYAN ÜYELERİN BORÇLARI SİLİNECEK

Teklif ile, ihracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme zamları silinecek. Düzenlemeyle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İhracatçı birliklerinin genel sekreter veya genel sekreter yardımcıları ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re'sen atama yapılacak.

İHRACATÇI BİRLİKLERİN YEDEK AKÇELERİNİN BİR KISMI İHRACAT GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NE VERİLECEK

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenecek. Düzenleme ile, şirkete ilave bir gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile TİM Genel Sekreterliği ve 4 tane ihracatçı birliği genel sekreterliği faaliyetlerini sürdürdüğü Dış Ticaret Kompleksi'ndeki TİM ve birlikler tarafından kullanılan bölüm, bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Önceki kullanımları için de herhangi bir bedel alınmayacak.

HELAL AKREDİTE CEZASI GETİRİLİYOR

Teklif ile helal standartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Düzenlemeye göre; gönüllülük esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri aynı şekilde devam edecek ancak bu faaliyetler helal akreditasyon güvencesi altına alınacak. Böylece "hem tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması" hedefleniyor. Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara ise Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.