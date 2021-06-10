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AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil - Son Dakika

AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil

10.06.2021 17:09
AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil, System.String[]

Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'e koruma verilmesi ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinden önceki dönemi işaret etmişti. Soylu'nun açıklaması sonrasında parti içindeki 15 vekilin rahatsız oldukları ve bu konuyu görüşmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacağı iddiası ortaya atıldı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklama ile iddiaları net bir dille yalanladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesi ile ilgili kendisinden önceki siyasileri işaret etmesinin ardından AK Partili 15 milletvekilinin rahatsız oldukları ve Cumhurbaşkanı ile bu konuyu görüşmek için kendisin görevlendirildiği haberlerini yalanladı. Turan, açıklamasında, "15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberiniz ve içinde yer alan "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği kulis bilginiz doğru değildir" dedi.

Turan, konu hakkında şunları söyledi:

"15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberiniz ve içinde yer alan "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği 'kulis bilginiz' doğru değildir. AK Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da durduğu yer burasıdır."

"MÜCADELEYİ YÜRÜTECEK OLAN DEVLETİN BİRİMLERİDİR"

"Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiştir. konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılması nın önemi her türlü takdirin üzerindedir."

"TÜM KESİMLERİN GÖREVİ"

"Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizce sadece siyasilerin değil, tüm kesimlerin görevidir. Bu konuda basının sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirilmesini dilerim."

AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil

Süleyman Soylu, Bülent Turan, Sedat Peker, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil - Son Dakika


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