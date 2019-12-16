AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi - Son Dakika

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

6 saat önce

AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi, System.String[]

AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor. Bu çerçevede, güvenlik soruşturmalarını, 'MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri' olarak belirlendi. Bu birimler, veri güvenliğine ilişkin mevzuata göre önlemleri alacak. Elde edilen veriler, yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.

Düzenleme ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlemesi öngörülüyor. Cumhuriyet Savcılarının asliye ceza mahkemesinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarihin 9 Ocak 2020'ye ertelenmesi öngörülüyor. İlgili bakanlıklar tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri (mekanik tesis hatları ve bu hatların günübirlik tesisleri hariç) ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisinin 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

Yasa teklifi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerinin, bu alanlar üzerinde bulanan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatarımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi öngörüldü.

Besti KARALAR/ANKARA


Anayasa Mahkemesi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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