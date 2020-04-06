AK Parti, Diyarbakır'da vatandaşa 4 dilde "Ev kal" çağrısı yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması için video hazırladı.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ile bazı vatandaşlar Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca yaptıkları çağrılarla evden çıkılmaması, sosyal mesafe ile hijyen kurallara uyulmasını istediler.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, salgının önlenmesi için ilgili kurumların büyük çaba gösterdiğini işaret ederek virüsle mücadeleye katkı sunmak için herkesin zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını istedi.