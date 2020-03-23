AK Parti'den 65 yaş üstü üyelere telefon - Son Dakika
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AK Parti'den 65 yaş üstü üyelere telefon

6 saat önce

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, 65 yaş üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ikaz etti.

AK Parti'den 65 yaş üstü üyelere telefon, System.String[]

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, 65 yaş üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ikaz etti.


Ayrıca aranan 65 yaş üstü üyelerin bir istekleri olup olmadığı soruldu. Sıkıntı ve talepleri olan üyeler, diğer zamanlarda da ilçe başkanlığına müracaat edebilecekler. AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, alınan kararlara büyük ciddiyetle yaklaştıklarını söyleyerek, "65 yaş üstü bin üyemizi tek tek aradık. İznik AK Parti teşkilatı olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın kültürünün torunlarıyız. Bu görevi bütün ciddiyetiyle yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

AK Parti, İznik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:14 Kaynak: İHA

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