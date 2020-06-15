AK Parti'den, ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'den, ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu" değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin dini özgürlükler noktasında tüm dünyaya örnek olduğu belirtilerek, ülkede dini özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğu vurgulandı.

AK Parti'den, ABD'nin

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin dini özgürlükler noktasında tüm dünyaya örnek olduğu belirtilerek, ülkede dini özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğu vurgulandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığında, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu" ve "Türkiye'nin dini özgürlükler alanında yaptığı devrimler" değerlendirildi.

AK Parti tarafından yapılan değerlendirmede, ABD Dışişleri Bakanlığının 2019 yılında hazırladığı ve ülkelerde dini özgürlükler alanındaki uygulamaları ele alan raporda, Türkiye'ye yöneltilen iddialar eleştirildi.

ABD'nin raporunda, Türkiye'nin dini özgürlükler ve azınlıklar noktasında temel insan hakları ve demokratikleşme eksenli yaptığı çalışmalar, iyileştirmeler ve yatırımları görmezden gelindiğine işaret edilerek, "Raporun soyut, muğlak ve herkes tarafından farklı yorumlanabilecek iddialarla Türkiye aleyhinde bir tutum sergilediği" ifade edildi.

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin dini özgürlükler noktasında bir hak ihlali olarak değerlendiren ABD'nin raporunun gerçeklerden uzak amaçlarla yazıldığının ortaya çıktığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'de hükümetin özellikle Lozan Antlaşması yorumu kapsamına girmeyen gayrimüslim azınlığın haklarını kısıtlamaya devam ettiği, Yahudi karşıtı söylemin özellikle sosyal medyada etkili olmayı sürdürdüğü, azınlıkların ve diğer din mensupların eğitim haklarından mahrum bırakıldığı, azınlıklara müdahale edildiği iddialarında bulunan rapor, gerçeklere ve tarihe karşı yalan söylemekte, kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Sadece 2019-2020 yılı içerisinde ABD'de İslam karşıtlığı nedeniyle meydana gelen birkaç olay, dini özgürlükler noktasında ahkam kesen ve Türkiye'yi itham eden bu raporun samimiyetten ne kadar uzak olduğunu göstermektedir."


AK Parti tarafından yapılan değerlendirmede, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve ardından düzenlenen gösterilere işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:


"Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 10 bini geçti. Bu rakam daha da artmış olabilir. Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokuldu. ABD'de polisin neden olduğu ölümlerin kaydını tutan "mappingviolence.org" sitesindeki verilere göre, 2019'da 1019 kişi polis tarafından öldürüldü. Verilere göre ABD'de bir siyahın polis tarafından öldürülme ihtimali, bir beyazın öldürülmesi ihtimalinin üç katı."

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin, Alabama eyaletinde idam cezasına çarptırılan Müslüman mahkum Dominique Ray'in son anlarında yanında bir imamın bulunması talebini reddettiği ve Ray'in zehirli iğneyle idam edildiği belirtilerek, hiçbir din, dil, ırk farkının gözetilmediği, tüm kadim, medeni ve çağdaş değerlerde saygı duyulan ölümde bile Hristiyanların ayrıcalıklı olduğu, Müslümanların ayrımcılığa uğradığı gerçeğinin insan hakları, din hakkı ve özgürlükleri adına bir utanç tablosu olduğu aktarıldı.


ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın Müslüman üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib, kendisi için "Kongreyi havaya uçurabilir" açıklaması yapan Cumhuriyetçi yerel siyasetçiye gösterdiği tepki hatırlatılarak, "Demokrasiyi temin etmekle yükümlü bir siyasetçi tarafından sadece Müslüman olmasından dolayı terörist muamelesi gören ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib'in maruz kaldığı ayrımcılığın, Türkiye'de hiçbir şekilde görülemeyecek bir nefret suçu olduğuna" işaret edildi.

"Türkiye'de ABD'nin ırkçı yaklaşımlarının tam aksi bir durum söz konusu"

Türkiye'de ABD'nin ırkçı, ayrımcı, ötekileştirici ve İslamofobik yaklaşımlarının tam aksi bir durumun söz konusu olduğu vurgulandı.

AK Parti iktidarı ile birlikte dini özgürlükler alanında atılan demokratik adımlara ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilecek olan ilk kilisenin temelini, 3 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan attı. Kilisenin ruhsatı, Ocak 2019'da İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin'e takdim edilmiştir. Yeşilköy'deki İtalyan Mezarlığı'nın bulunduğu alanda yapılan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi, İstanbul'da ikamet eden 17 bin kişilik Süryani Cemaati'nin hizmetine sunulacak." bilgisi paylaşıldı.

AK Parti dini özgürlükler konusunda yapılan çalışmalar konusunda ise şu bilgiler aktarıldı:

"Farklı inançlara mensup vatandaşlara yönelik 'eşit vatandaş' uygulaması başladı. Yaklaşık 50 yıllık bir aradan sonra bir Rum yayınevi faaliyete başladı. Türkiye'de bir Süryani köyünün ismi iade edildi. 1915 olaylarının yıl dönümündeki ayine bir Türk hükümeti temsilcisi resmi olarak katıldı. 2015 genel seçimlerinde Ermeni ve Süryani vatandaşlar milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. İnsan haklarına da aykırı olan devlet kayıtlarındaki soy kodu uygulaması kaldırıldı.

Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda 88 yıl sonra ilk ayin düzenlendi.

Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında ilk kez Ankara'da bir anma töreni yapıldı.

Türkiye Yahudileri ilk kez kamuya açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. İsa Mesih'in vaftiz edilişi, 'Ta Fota' (Işıklar) Bayramı, 1922'den sonra İzmir'de ilk kez kutlandı. Edirne Büyük Sinagogu'nda 41 yıl sora ilk kez düğün merasimi yapıldı. Gayrimüslim bir milletvekilinin talebi üzerine TBMM'de ilk kez pazar ayini için ara verildi."

Uzun yıllar sonra hizmete açılan azınlık ibadethaneleriyle bazı vakıflara iade edilen araziler ve azınlık okullarına verilen desteklere ilişkin veriler de aktarılarak, "Biz Türkiye olarak, bu coğrafyayı yaklaşık bin yıldır, İstanbul'u da 566 yıldır yöneten bir milletiz. Uzun tarih boyunca coğrafyamız hep dini, etnik, kültürel çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olmuştur. Dünyanın her yerinden bu topraklara gelen tüm mazlumlar, tüm mağdurlar için kapılarımız da, kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkesin nazarlarında ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır." değerlendirmesi yapıldı.

"ABD kendi sorunlarıyla yüzleşmeli ve öz eleştiri yapmalı"

ABD'de yayınlanan "Dini Özgürlükler Raporu"na ilişkin ayrıca şunlar kaydedildi:

"Türkiye 'Dini Özgürlükler' noktasında tüm dünyaya örnektir. Ülkemizde dini özgürlükler anayasal güvence altındadır. Son 17 yılda bu alanda da önemli ilerleme kaydedildi. Devletimiz, eşit vatandaşlık anlayışıyla, diğer dinlerin mensupların sorunlarına da duyarlıdır. Diğer dinlere mensup vatandaşlarımıza hizmet eden, kurum ve kuruluşlarımızca desteklenen ibadethanelerimizin (kilise, havra, şapel, manastır vs.) sayısı 10 bin 489'dur. İstanbul'da bu sayı bin 339, Nevşehir'de 218, Mardin'de ise 184'dür. 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü, geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız ve kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmıştır.

Dünya genelinde dini özgürlükleri tehdit eden trendlere yer vermesi beklenen bu raporun İslam karşıtlığı, din temelli ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının batıda ve ABD'de yükselen artışı hakkında tek bir kelime bile etmemesi, raporun amacının dini özgürlükler ve hakların korunması olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu raporun objektif kriterlerden ziyade, kendi temelsiz gündem ve önceliklerine göre Türkiye düşmanı odakların etkisiyle kaleme alındığı açıktır. İslam karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ABD'de hızla yükseldiği bir dönemde, ABD'nin kendi sorunları ile yüzleşmesini ve öz eleştiri yapması daha sağlıklı olacaktır."

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den, ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu         
19:45
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü Ağabeyini aldattığını öne sürdüğü yengesini bıçaklayarak öldürdü         
18:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 22:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den, ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]