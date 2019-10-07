Son Dakika Haberleri: AK Parti'den açıklama
Son Dakika Güncel AK Parti'den açıklama

AK Parti'den açıklama

42 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanlığı, merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı konusunu yalanladı.

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AK Parti Van İl Başkanlığı, merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı konusunu yalanladı.


AK Parti'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında merkez ilçe başkanlarımızın alındığına yönelik gerçek dışı beyanlar yer almaktadır. İlçe başkanlarımız görevlerinin başında olup, bu tür iddialara itibar edilmemesini kamuoyundan saygı ile bekleriz" denildi. - VAN

AK Parti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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