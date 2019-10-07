AK Parti'den açıklama
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AK Parti Van İl Başkanlığı, merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı konusunu yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
AK Parti Van İl Başkanlığı, merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı konusunu yalanladı.
AK Parti'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında merkez ilçe başkanlarımızın alındığına yönelik gerçek dışı beyanlar yer almaktadır. İlçe başkanlarımız görevlerinin başında olup, bu tür iddialara itibar edilmemesini kamuoyundan saygı ile bekleriz" denildi. - VAN
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