AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Başkan Şahin "Artık Yeter" Dedi

31 Mart seçimleri için aday gösterilmeyen Bilecik 'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin , liderleri Recep Tayyip Erdoğan yolunda verilecek yeni görevlerde Osmaneli ve Bilecik'e hizmet vermeye devam etmenin en doğrusu olduğunu belirterek, "Ben rüyalarıma giren ve 'yeter' diyen rahmetli oğlum Oktay Şahin'i dinliyorum, onun hatırına, toplumda yeni acılar istemiyorum" dedi.Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinden partisi olan AK Parti'den tekrar aday gösterilmemişti. Şahin'e destek için ilçe halkı belediye önünde toplanarak kendisine destek sloganları atmış, ilçe siyasetinde belediye başkanının başka bir partiden adan olacağı iddiaları gündeme gelmişti."Verilecek yeni görevlerde Osmaneli'ne, Bilecik'e hizmet vermeye devam etmek en doğrusu"Bu iddialar üzerine Başkan Şahin, Osmaneli Belediye Başkanlığına ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Çok bereketli geçen bu dönemi 31 Mart tarihinde tamamlayarak her zaman halkımızın gönlünde kalmak, iz bırakmak ve hoş bir seda ile anılmak en büyük dileğim. Şu yaşadığımız iki ölüm olayı ve kaybettiğimiz iki güzel insanı düşündükçe 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum. Osmaneli'nin bir değeri olarak kalmak ve üç dönemdir devam eden yükselişi yeni seçilecek kardeşlerimizle sürdürmek ve onlara her türlü desteği vermek çok daha güzel bir davranış olacak. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yolunda verilecek yeni görevlerde Osmaneli'ne, Bilecik'e hizmet vermeye devam etmek en doğrusu" dedi."Kardeşlerimizin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yolunda, 2071 hedeflerine yürüdüğünü görmek en büyük dileğimdir"Başkan Şahin, açıklamasına artık Osmaneli'nde her şeyin normalleştiğini, herkesin birbirini sevgi, saygı çerçevesinde kucaklaması gerektiğini belirterek, "Dün hep birlikte yürüyen kardeşlerimizin bugünde birlik ve beraberlik içinde Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yolunda 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürüdüğünü görmek en büyük dileğimdir. Artık normalleşelim, küskünlükleri, kırgınlıkları unutalım ve bütünleşelim. 20 yaşında kıymetlimi, evladımı kaybetmiş bir abiniz, kardeşiniz olarak artık gerilim istemiyorum. Ben artık rüyalarıma giren ve 'yeter' diyen rahmetli oğlum Oktay Şahin'i dinliyorum, onun hatırına, toplumda yeni acılar istemiyorum. Sanırım Osmaneli'ne hizmet yolunda partimin, liderimin ve Osmaneli halkının verdiği yetkiyi sizlere hizmet için onurlu ve gururlu bir şekilde tamamladım" dedi."Sizlerden isteğim beni anlamanız"Şahin, son olarak Osmaneli halkının kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Sizlerden isteğim beni anlamanız ve hizmetlerim için başta oğlum olmak üzere tüm ölmüşlerimiz için dua etmeniz. Ben her zaman yine sizlerleyim ve projelerin tamamlanması için her zaman yardımcı olacağım. Size söz veriyorum, kendim devam ediyor gibi projelerin takibinde olacağım. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Verdiğiniz destekler için Allah sizlerden razı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK