AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Kaymakam, Buca'ya Atandı
1 saat önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada aynı ilçeden Ak Parti'den belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Mehmet Sadık Tunç, Buca Kaymakamlığı'na atandı.
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada aynı ilçeden Ak Parti'den belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Mehmet Sadık
Tunç, Buca
Kaymakamlığı'na atandı.
Karabağlar Kaymakamı olduğu sırada istifa eden Mehmet Sadık Tunç
, Ak Parti Karabağlar Belediye Başkan aday adayı oldu. Aday gösterilmeyen Tunç, Kayseri
Vali Yardımcılığı görevine atanan Fecri Fikret Çelik
yerine Buca Kaymakamlığı'na atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:15 Kaynak: DHA
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