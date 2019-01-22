Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Aday Gösterilmeyince İstifa Ettiler

AK Parti'den Aday Gösterilmeyince İstifa Ettiler

1 saat önce

AK Parti'den Battalgazi Belediyesi için aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ali Ekinci, kendisine destek veren eski AK Parti'li belediye başkanları ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

AK Parti'den Aday Gösterilmeyince İstifa Ettiler, System.String[]
AK Parti'den Battalgazi Belediyesi için aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ali Ekinci, kendisine destek veren eski AK Parti'li belediye başkanları ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıklayan Ali Ekinci, Malatya'da milletin iradesine saygı gösterilmediğini ileri sürerek, "Halkın hür iradesi ile anketlerde ezici çoğunlukla seçtiği güçlü olan adayların değil, akraba ve şirket ortaklarını, kendilerine itaat edecek adayları kulis odalarında 5'li ittifak ve menfaat çetesi ile karara bağlayıp Cumhurbaşkanının takdiri diye yine bu millete dayattılar" dedi.

Kendilerine istifadan başka çare bırakılmadığını ifade eden Ekinci, "Bu tepki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a değil, Malatya'da Cumhurbaşkanının adını kullanarak çalışan, halkın iyi niyetini kendi kötü emellerine alet eden menfaat şebekesinedir. Bu kardeşlerimiz sadece toplumun duygularına tercüman oldular. Bizde toplumun sesi olacağız ve toplumun hizmetine talip olduğumuz gibi birilerinin uşağı değil, halkın hizmeti için var gücümüz ile çalışacağız. Bu tepki sadece bize ait değildir. Malatya genelinde devam etmektedir. Malatyamızın Pütürge'sinde Doğanyol, Akçadağ, Kuluncak, Hekimhan ve diğer ilçeler de tepeden inme adaylar göstermişlerdir. Bizler halkımızın sesi olmaya çalışıyoruz ve onların isteği doğrultusunda hareket etmekteyiz" diye konuştu.

Ekinci, kendisinin ve arkadaşlarının bundan sonra başka parti adı altında siyaseti sürdüreceklerini söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Malatya, Ali Ekinci, Ekinci, Politika
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