AK Parti'den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tebrik ziyareti - Son Dakika

AK Parti'den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tebrik ziyareti

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılı "koruyucu aile" hedeflerini gerçekleştirme konusunda birinci olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti'den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tebrik ziyareti, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılı "koruyucu aile" hedeflerini gerçekleştirme konusunda birinci olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ziyarette, İl Müdürü Nevzat Özer'i ve kurum personelini tebrik etti.

Çopuroğlu, diğer çalışmalarında da kuruma başarılar diledi.

Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Topluma fayda sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde birinci olmak bizim çalışma azmimizi daha da arttırdı. Ekip arkadaşlarımızla üzerimizdeki sorumluluğun kolay olmadığını biliyoruz. Sayın milletvekillerimizin, şehrimizin protokolünün ve Sayın İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu ve ekibinin bizleri arayıp sorması bizi daha da heyecanlandırdı. Bundan sonra daha fazla çalışıp şehrimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Katılım gösteren başkan ve başkan yardımcılarımıza ve il yönetimine teşekkür ediyorum."

Nevzat Özer, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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