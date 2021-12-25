AK Parti'den aldığı bilgiyi aktardı ve müjdeyi verdi: Emeklilere yüzde 30-40 zam - Son Dakika

Geçim derdinin en üst seviyelerde yaşandığı Türkiye'de 2022 asgari ücret rakamını 4 bin 253 TL olarak açıklanmasının ardından gözler emekli maaşı zammına çevrildi. Emekliye verilecek zam miktarı için nefesler tutulurken iktidara yakın Cem Küçük canlı yayında emekli maaşı zammı için oran yönünde rakam verdi.

"Emekliye maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna cevap veren Cem Küçük dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dün akşam Habertürk TV ekranlarında Enine Boyuna Programı'nda konuk olan Cem Küçük emekliye maaş zammı oranı için yaptığı görüşmeyi anlattı. Cem Küçük emekliye 'çok iyi zam yapılacağı'nı savundu. Küçük, AK Partili yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını ileri sürdü.

Zamlarla ilgili konuk olduğu Enine Boyuna canlı yayınında konuşan Cem Küçük, "Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek." dedi.