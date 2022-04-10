AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama

10.04.2022 12:29
AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden otobüs ücretlerini 4,5 liraya çekmesini istedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden otobüs ücretlerini 4,5 liraya çekmesini istedi.

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için 06.00-06.45'te toplu taşımada tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özcan paylaşımında, "Sayın Mansur Yavaş, göstermelik adımları bırakın. Gerçekten Ankara halkını düşünüyorsanız, otobüslere ve diğer ulaşım esnafına veto ettiğiniz desteği getirin meclise. Otobüs ücretlerini 4,5 TL'ye geri çekin. Algı değil, gerçek indirim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş, Hakan Han, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama - Son Dakika


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