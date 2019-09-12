AK Parti'den Ardahanlı vatandaşlara aşure ikramı

AK Parti Ardahan İl Başkanlığınca Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Ardahan İl Özel İdaresi önünde yapılan aşure dağıtımına, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, partililer ve vatandaşlar katıldı.



Partinin İl Başkanı Hakan Aydın, burada yaptığı konuşmada, bugün vatandaşa aşure tattırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayan yetkililer ve vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşa aşure ikram eden Vali Masatlı ve diğer yetkililer de aşureden tattı.