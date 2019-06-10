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AK Parti'den askerlik sistemi açıklaması

8 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Niyetimiz, Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek.

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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Niyetimiz, Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:23 
AK Parti, Ekonomi
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