Son Dakika Haberleri: AK Parti'den aşure ikramı
Son Dakika Yaşam Haber

AK Parti'den aşure ikramı

51 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti'den aşure ikramı, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.


Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde Cuma namazı öncesi aşure dağıtımına, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Koçyiğit, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.


"Vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik"


Dualar eşliğinde dağıtılan aşureye sonrası bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Muharrem Ay'ının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunun altını çizerek, "Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini hatırlatıyor. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz. Amaç burada Aşure yiyip gitmek değil, amaç insanlarımız arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Çay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasını yeni parti binasında açıkladı Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]