AK Parti'den aşure ikramı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.



Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde Cuma namazı öncesi aşure dağıtımına, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Koçyiğit, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.



"Vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istedik"



Dualar eşliğinde dağıtılan aşureye sonrası bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Muharrem Ay'ının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunun altını çizerek, "Aşure birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini hatırlatıyor. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu sebeple vatandaşlarımıza aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz. Amaç burada Aşure yiyip gitmek değil, amaç insanlarımız arasındaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK