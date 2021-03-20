AK Parti'den Avrasya Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika

AK Parti'den Avrasya Üniversitesi'ne ziyaret

20.03.2021 17:32
AK Parti'den Avrasya Üniversitesi'ne ziyaret, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu beraberindeki İl Başkan Vekili Ömer Topaloğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Kanık ve Aydoğan İskender ile Avrasya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu beraberindeki İl Başkan Vekili Ömer Topaloğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Kanık ve Aydoğan İskender ile Avrasya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ve Rektör Prof. Dr. Kenan İnan ile makamlarında görüşen heyet üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan İl Başkanı Mumcu "Şehrimiz için artı bir değer olan Avrasya Üniversitemiz için de, diğer eğitim kurumlarımıza olduğu gibi elimizden gelen desteği vereceğiz. Avrasya Üniversitesini birlikte büyüteceğiz. Üniversitemizi kuran ve bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Mütevelli Heyeti Başkanımız Ömer Yıldız beyefendiye şahsım ve heyetimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonumuza kazandırmış olduğu bu güzide kurumdan dolayı gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Eğitim bizim geleceğimiz demektir, her zaman eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu manada Trabzon Avrasya Üniversitemiz şu anda kuruluşundan bu güne erişmiş olduğu öğrenci sayısıyla Trabzonumuzda gerçekten çok önemli bir açığı kapatmaktadır. Trabzon'dan farklı illere, farklı yerlere göç eden öğrencilerimizi bünyesinde toplamaktadır, ülkenin her ilinden öğrenciyi de Trabzon'da toplamış ve aynı zamanda Trabzonumuza çok büyük ekonomik anlamda da katma değer kazandırmıştır" diye konuştu.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Avrasya Üniversitesi, Cumhuriyet tarihinde Trabzon'a kazandırılmış, devlet yatırımlarının dışındaki en büyük yatırımdır. Şu anda bizim altı bin civarında öğrencimiz, dört yüze yakında akademik ve idari personelimiz vardır. Bu yönüyle de Trabzon'a sosyo-ekonomik katkı sağlamaktadır. Ancak bizim hedefimiz 25 bin öğrenciye üniversitemizde eğitim vermektir. Bunun için açılmayı bekleyen fakültemizin bir an önce açılması için desteklerinizi bekliyoruz. Bu fakültelerimiz kurulursa bu hedefe ulaşırız. Bu hedefe ulaştığımız zaman hem akademik ve idari personel sayımız üç katına çıkacak. Bu yönüyle istihdama büyük katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda Trabzon ekonomisine de çok büyük katkı sağlayacak. Avrasya Üniversitesi olarak hiçbir altyapı eksiğimiz yok, fazlamız vardır. Kaşüstü Yerleşkemizin beklide ülkemizde örneği yoktur. 25 dönüm arazi üzerine kurulu içinde yarı olimpik havuzu, bin beş yüz seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, üst düzey konferans salonu, kütüphane ve laboratuarlarla donatılmış yerleşkemiz yeni fakültelerini beklemektedir. Dolayısıyla biz bunları bir şekilde faaliyete sokarsak Avrasya dünden daha farklı olacak, Trabzon'a ve ülkemize çok daha büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu. - TRABZON

AK Parti'den Avrasya Üniversitesi'ne ziyaret
AK Parti'den Avrasya Üniversitesi'ne ziyaret

Avrasya Üniversitesi, Avrasya, Trabzon, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den Avrasya Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika


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