AK Parti'den AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki - Son Dakika

AK Parti'den AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

14.10.2020 00:37
AK Parti'den AYM üyesi Yıldırım'ın

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş, Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "Işıklar yanıyor.

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş, Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "Işıklar yanıyor." paylaşımına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak, "Işıklar yanıyor." ifadesini kullanmasına sosyal medyada tepki gösteren Turan, şunları kaydetti:

"Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin."

AK Parti Grup Başkanvekili Muş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor.' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım, Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'den AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki - Son Dakika


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