Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Azınlık Cemaati Temsilcilerine Ziyaret

AK Parti'den Azınlık Cemaati Temsilcilerine Ziyaret

58 dakika önce

AK Parti heyeti, Türkiye Hahambaşılığını, Fener Rum Patrikhanesini ve Ermeni Patrikhanesini ziyaret etti.

AK Parti'den Azınlık Cemaati Temsilcilerine Ziyaret, System.String[]
AK Parti heyeti, Türkiye Hahambaşılığını, Fener Rum Patrikhanesini ve Ermeni Patrikhanesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Fuat Günday ve Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım ve beraberindekiler, sabah saatlerinde Türkiye Hahambaşılığında Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ile bir araya geldi.

Haleva'ya, Şalom gazetesinin 1963'te ilk kez Türkçe yayımlanmaya başlayan 30 Ekim tarihli orijinal nüshası hediye edildi.

Bozkır ve beraberindekiler daha sonra Fener Rum Patrikhanesi'nde, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Patrikhanenin ardından heyet, Ermeni Patrikhanesi'ne giderek, 8 Mart'ta vefat eden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeleri, Türkiye Ermenileri Patrikvekili Aram Ateşyan kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Türkiye, AK Parti, Güncel
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