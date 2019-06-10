AK Parti'den "Bakanlara gayri resmi sorular"

AK Parti
Ar-Ge Başkanlığınca hazırlanan "Bakanlara gayri resmi sorular" konulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanların kendilerine yöneltilen esprili sorulara verdikleri yanıtların yer aldığı video paylaşıldı.
AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından Youtube
'da açılan "Gayri Resmi" isimli hesapta, "Bakanlara gayri resmi sorular" başlıklı videoya yer verildi.
Videoda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
ve AK Parti genel başkan yardımcılarının "Vize
mi final mi?", "Kopya veren mi alan mı?","Et döner mi tavuk döner mi?", "Ronaldo
mu Messi
mi?", "Simit mi gevrek mi?", "Kuru mu yaş mı?", "Öğrenci mi mezun mu?" ile "Menemen
soğanlı mı soğansız mı?" sorularına yanıtları bulunuyor.