Üye Girişi
AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti - Son Dakika

AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti

23.09.2021 16:33
AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti, System.String[]

Ak Parti İl Başkanlığı olarak bizde gelen taleplerin takibini yaparak öğrenci kardeşlerimize her daim yardımcı olmaya devam edeceğiz. AK Partili belediyeleri fahiş kira artışları nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçti" dedi.

" Balıkesir'de öğrencilerimiz İl Başkanlığımıza ve Belediyelerimize müracaat edebilirler" diyen Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran; "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki, önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin belediyelerimize müracaat edebileceklerin ve Belediyelerimizin tamamına öğrencilerimizin hizmetinde olmaları yönünde talimatlarını verdi.

"GEÇEN YIL OKULLARIN KAPALI OLMASI, TALEBİ 2 KAT ARTTIRDI…"

Başaran, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Pandemi tedbirleri nedeniyle açılmayan yurtlarımız, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte iki yıllık öğrenci kapasitesi nedeniyle doluluk oranı maalesef yükseldi. Balıkesir'de şuan çok olmasa da kısmen sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle Ak Parti olarak Balıkesir'de barınma sorunu yaşayan gençlerimiz İl Başkanlığımıza ve Belediyelerimize müracaat edebilirler. Kendilerine gereken yardımlar yapılacaktır" dedi.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLACAK"

Balıkesir'de AK Parti Teşkilatları ve belediyeler olarak öğrencilere yardımcı olacağını ifade eden Başaran, "Belediyelerimiz Türkiye'de bütün şehirlerde hazırlıklarını yaptılar. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin bu konuda kesin talimatı var. Balıkesir'e gelen öğrencilerimize yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeyiz.Ancak yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayan, öğrencilerimiz belki olabilir. Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan sunulması için AK Partili belediyeler olarak bugün için ülkemizdeki 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Balıkesir için konuşuyorum Büyükşehir Belediyesi ve 10 İlçe Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar." dedi.

"YURT KONUSUNDA PROVOKATİF EYLEM YAPANLAR, DÜNÜ UNUTANLAR"

Yurt konusunda provokatif bir şekilde eylem ve söylemde bulunarak, bunu sebep göstererek sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi maalesef" diyen Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Bu eylem ve söylemlere itibar etmeyiniz. Ak Parti her daim öğrencilerimizin yanındadır. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeleri ve teşkilatları olarak seferberlik ilan ettik. Bugün Türkiye'de 769 yurdumuz ve bu yurtlarımızda 719 bin 500 öğrenci modern binalarda barınabiliyorlar. 2002 senesinde Türkiye'deki yurt sayısı 190 ve barınan öğrenci sayısı da 182 bin 252 idi. Balıkesir'imizde ise 12 KYK yurdumuz faal olarak öğrencilerimizin hizmetinde. Bu yurtlarımızda şuan 4.458 Kız öğrenci, 3121 Erkek öğrenci toplamda 7579 öğrenci barınmaktadır.

"2022'DE ÖĞRENCİ KAPASİTEMİZ 10 BİN 829'A ÇIKACAK"

Devam eden yatırımlarımız bittiğinde yurtlarımızda barınacak olan öğrenci kapasitemiz 10.829'a ulaşacak. Şöyle bir oranlama yaparsak 2002 yılında Balıkesir'de öğrenci barınma kapasitesi1307 idi. 19 yılda Ak Parti sadece Balıkesir'imiz de bu sayıyı 6 kat arttırmıştır ve önümüzdeki yıl bu sayı 9 katına çıkacak. Her zaman söylediğimiz gibi yaparsa Ak Parti yapar.

"MUHALEFET YALANLA YİNE SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞUYOR"

Muhalefet yine bugün yalana başvurarak boş konuşmaya devam ediyor. İnkarcı, yalan ve iftiracı siyaset anlayışı ile 'Siyasi Rant" elde etme peşinde koşuyorlar. Ama gerçekler onların dediği gibi olmadığını milletimiz çok iyi biliyor. Ak Parti 19 yılda ülkemizin dört bir yanına Üniversite açtığı gibi, yurtlarını da hazır etti. Birileri boş ve yalanla halkımızı kandırmaya çalışsa da, görünen köy kılavuz istemez. Milletimiz 19 yıl öncesini de bugünü de çok iyi biliyor. Milletimizin partisi Ak Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra milletimizle beraber 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecek. Güçlü Türkiye yolunda durmak yok yola devam inşallah."

AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti

Mehmet Özhaseki, Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış 18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi 18:01 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi AK Partili vekil, fahiş fiyatlarla ilgili rapor hazırlayıp Erdoğan'a sundu! İşte 6 maddelik çözüm önerisi 17:29 AK Partili vekil, fahiş fiyatlarla ilgili rapor hazırlayıp Erdoğan'a sundu! İşte 6 maddelik çözüm önerisi
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu 17:24 Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor 17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı 16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak 16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. 15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.

Son Dakika Haberleri
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:38 Samsun'da korkutan oran! Korona olan gebe sayılarında artış: 70 anne adayının yüzde 50'sinin testi pozitif çıktı
17:24 TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk
17:24 Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
17:07 Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor
16:52 İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar
16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak         
18:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil         
18:01
Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı         
17:52
TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk TOGG'a yeni atama! Kullanıcı Deneyimi lideri artık Thomas Junk         
17:25
MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz         
17:18
Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor         
17:08
Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek         
16:25
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 18:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement