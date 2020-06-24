AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili İYİ Parti grubuna ziyaret - Son Dakika

AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili İYİ Parti grubuna ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla ve Avukatlık Kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla ve Avukatlık Kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık. Yaptığımız çalışma, nihai bir çalışma olmadığından genel olarak kendi çalışmamızı ilettik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Bazıları da önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında çalışmalarını hazırlayacaklar ve bizlere ulaştıracaklar." dedi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

AK Parti, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzun bir süreden beri Avukatlık Kanunu ve barolarla ilgili bir çalışma yaptıklarına işaret eden Özkan, "Bu çerçevede, niçin çalışmaya ihtiyaç duyuldu ve nasıl bir çalışma yapılmalı, konunun tarafı olan tüm çevreleri sırasıyla dinlemeye gayret ettik. Başta konuyla ilgili STK'lar, hukuk dernekleri, meslek odası olan barolar ve konuyla ilgilenen akademik çevreler ve AK Parti hukukçu milletvekilleriyle belirli bir tertip ve düzen içerisinde değerlendirme toplantıları yaptık." diye konuştu.

Özkan, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya, optimum noktada birleştirmeye gayret ettiklerini dile getirerek, bu istişareler çerçevesinde bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere de ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu işin en başından itibaren Cumhur İttifakı; AK Parti ve MHP grupları olarak beraber çalıştıklarını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız ziyaretlerde diğer siyasi partilerin barolarla ve Avukatlık Kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık. Yaptığımız çalışmanın nihai bir çalışma olmadığından bahisle genel olarak kendi çalışmamızı ilettik, bildirdik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Bazıları da önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında çalışmalarını hazırlayacaklar ve bizlere ulaştıracaklar. Bizler de ortak aklın gereği olan meslek camiasındaki kaliteyi artıracak, hukuk kalitesini yükseltecek ve avukatların mali meselelerinden, meslek içi eğitime, genç meslektaşların mesleğe kazandırılmasına kadar pek çok alanda özellikle 60 yıllık Avukatlık Kanunu'nda bu düzenlemeyi, bir üst seviyeye çıkartacak hazırlıkları tamamlamak suretiyle Meclis'in gündemine getirmeyi düşünüyoruz."

Ziyaretlerin istişare, değerlendirme görüşmeleri olduğunu vurgulayan Özkan, "Bunları önümüzdeki süreçte çalışmalarımızın içine dercedeceğiz." dedi.

"Diğer siyasi parti gruplarının görüşlerini aldık"

Çalışmanın, bir buçuk iki aylık süreçte belirli bir noktaya geldiğini bildiren Özkan, pek çok teklifin değerlendirildiğini, bu tekliflerden bir kısmının çoklu barodan nisbi temsile kadar konulara ilişkin olduğunu söyledi.

Siyasi partilerin, gerek Barolar Birliğinin temsiline, gerek baroların kuruluş, seçim esas ve usullerine kadar pek çok konuda görüşlerini aldıklarını anlatan Özkan, "Bu değerlendirmeleri de kendi siyasi parti grubumuzda neticelendirmek suretiyle bu esasa ilişkin konularda açıklama yapabileceğiz. Şu an itibarıyla sadece diğer siyasi parti gruplarının görüşlerini aldık." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Özkan, katılımcı ve çoğulcu anlayışla, tüm tarafların görüşlerini almak için yapılan bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu nedenle nihai düzenleme hakkında bir yaklaşımı diğer partilere ulaştırmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Özkan, değişik çevrelerin görüşlerinin alındığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Olgunlaşma aşamasına geldiği zaman, diğer siyasi parti gruplarına teklifimizin tamamı hakkında yaklaşımlarımızı iletmek suretiyle, nihai görüşlerini tekrar alacağız. Ancak henüz olgunlaşma aşamasında olduğundan dolayı fikirlerini almakla iktifa ettiğimiz bir ziyaret söz konusu oldu." diye konuştu.

"Bunların tamamını değerlendireceğiz"

Muhalefetin konuya nasıl yaklaştığına yönelik bir soruya Özkan, şöyle karşılık verdi:

"Ziyaretlerimizde diğer siyasi parti gruplarının bazı noktalara ilişkin kesin itirazlarının olduğu, görüşülebilecek meselelerinin olduğu ve tamamen destek verebileceklerini ifade ettikleri konular da oldu. İnşallah biz bunların tamamını değerlendireceğiz. Olabilecek hadiseler nedir, bu çalışmanın niçin önemli olduğu ve neticeyi hasıl edecek çalışmanın ne olması gerektiği konusunda çalışmalarımızı tamama erdirmek suretiyle kamuoyunun gündemine sunarak Meclis Başkanlığımıza teklifimizi sunacağız. Diğer siyasi parti gruplarının sözlü olarak bize ulaştırdıkları yaklaşımlar var. Bunları aldık not ettik. Ancak yazılı olarak da bizlere ilettikten sonra belki bu hususta sizlere bir değerlendirme yapabilirim. Diğer siyasi parti grupları, bir parti yaklaşımı olarak bize ulaştıracak. Biz de bunları kendi içimizde değerlendirerek teklifin içerisinde nasıl yer alır ya da almaz bunun neticesine bakacağız."

Cahit Özkan, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili İYİ Parti grubuna ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 01:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili İYİ Parti grubuna ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]