Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Başkan Ergün'e Tebrik Ziyareti

AK Parti'den Başkan Ergün'e Tebrik Ziyareti

1 saat önce

3'üncü kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök'ü konuk etti.

AK Parti'den Başkan Ergün'e Tebrik Ziyareti, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda 3'üncü kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetim kadrosunun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti Manisa Milletvekilleri, Başkan Ergün'ü elde ettiği başarılı sonuç nedeniyle tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Manisa'yı Cumhur İttifakının zaferi ile taçlandırdık. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve Manisalı vatandaşlarımıza layık olmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte yine en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:33 Kaynak: Bültenler

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