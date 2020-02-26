AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret - Son Dakika
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AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.


Bilecik'in Pazaryeri Belediyesinin bağımsız Belediye Başkanı olan AK Parti'ye geçmesinin ardından AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ve AK Parti Bilecik Yerel Yönetimler Başkanı Servet Yılmaz hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


" Pazaryeri ilçemiz daha güzel hedeflere Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile hazır"


Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti'ye geçen Zekiye Tekin'i tebrik ettiklerini belirterek, "Pazaryeri ilçemiz daha güzel hedeflere Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile hazır. AK Parti belediyeciliğini başkanımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz. Pazaryeri ilçemizde son 10 yıllık AK Parti belediyeciliği döneminde bundan sonra da aynı hizmet vizyonu doğrultusunda ilçelerimizin kalkınması, gelişmesi ve güzelleşmesi noktasında güzel hizmetler gerçekleştireceğine inanıyorum. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı olarak bize düşen görev geçmişte olduğu gibi belediye başkanımızın çalışmalarına destek olmak daha çok hizmeti ilçe halkına sunmak" dedi.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ve AK Parti Bilecik Yerel Yönetimler Başkanı Servet Yılmaz'ın yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, kendilerine ziyaretleri için teşekkür etti. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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