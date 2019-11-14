Son Dakika Haberleri: AK Parti'den baz istasyonu açıklaması
Son Dakika Güncel AK Parti'den baz istasyonu açıklaması

AK Parti'den baz istasyonu açıklaması

6 saat önce

Çorum'da Ulukavak mahallesine bir GSM şirketi tarafından kurulmak istenen baz istasyonu ve sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den açıklama yapıldı.

AK Parti'den baz istasyonu açıklaması, System.String[]

Çorum'da Ulukavak mahallesine bir GSM şirketi tarafından kurulmak istenen baz istasyonu ve sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den açıklama yapıldı.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kurulması düşünülen bir baz istasyonuna yönelik olarak mahalle muhtarı önderliğinde ve bir kısım vatandaşında katılımıyla gerçekleştirilen şikayetlerin amacı dışına taşırılarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti'yi hedef göstermeye yönelik çabalara dönüştürülmesinin kendilerini üzdüğünü açıkladı.


Hukuki açıdan belediyenin yetki alanına girmediği müteaddit defalarca muhataplarına izah edilen bu konuda mahallelinin yanlış bilgilendirilerek AK Parti ve belediye karşı karşıyaymış gibi gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu dile getiren Ahlatcı, açıklamısnda şunları kaydetti; "


"İlimizin en büyük mahallesinde yaşayan kardeşlerimizle gönül bağımız çok güçlü olup bunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda Sayın valimizle birlikte mahallemize gelerek hep birlikte çözüm arayan belediye başkanımıza yönelik haksız ve nezaketsiz söylemleri kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek gerekmiştir. Vatandaşlarımızın olası haklı taleplerinde gerek belediye başkanlığımız ve gerekse de AK Partimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir" - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray: İlerleme sağlanması için S-400 sorunu çözülmeli
Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti Ali Babacan, kuracağı partide 'Demokrasi' ya da 'Demokrat' kelimelerine yer vermek istiyor Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 23:00:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den baz istasyonu açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]