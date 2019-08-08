AK Parti'den belediye başkanlarına Kurban Bayramı genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili genelge gönderdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili genelge gönderdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki tarafından AK Parti'li belediye başkanlarına Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili gönderilen genelgede, vatandaşların kurban kesim alanlarının kullanımına ilişkin bilgilendirilmesi ve belediye tarafından uygun go¨ru¨len yerler haricindeki alanlarda kesimlere izin verilmemesi istendi.

Kurban kesim alanlarının hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılan genelgede, şu hususlar yer aldı:

"C¸evresel hassasiyetler go¨z o¨nu¨nde bulundurularak atıklar ivedilikle ortadan kaldırılmalı ve kesim alanları gu¨nlu¨k olarak dezenfekte edilmeli. Hayvanlara eziyet edilmemesi ic¸in gerekli tedbirler mutlak surette alınmalı. Belediye mensuplarımız, ihtiyac¸ sahibi kardes¸lerimize sofralarını ac¸malı, gereken ihtimam ve alakayı kendilerine go¨sterilmelidir. AK Belediyelerimizin, bilhassa belirtilen hususlar bas¸ta olmak u¨zere vatandas¸larımızın huzur ic¸erisinde bayramlarını gec¸irmesi ic¸in gereken o¨zveriyi go¨stereceklerine gu¨venimiz tamdır."

Özhaseki, belediye başkanlarının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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