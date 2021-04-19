AK Parti'den Bilecik Belediyesi'ne eleştiri - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyesine Pelitözü Gölpark üzerinden yüklenerek, "31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte göreve gelmenizin üzerinden tam 2 sene geçti. Gölpark Mesire Alanı diye bir yerimizin olduğunun aklınıza gelmiş olması Bilecik adına şaşırtıcı, ama sevindirici bir gelişme" dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Pelitözü Gölpark 2 senedir yetkinizde iken sadece kira toplamak yerine keşke peyzaj ve yol bakımı çalışmalarını yapsaydınız demek geliyor içimizden. Ama bu hizmeti sizden beklemek ne kadar doğru olur emin değiliz. Gelelim işin aslına 2 yılda yapamadığınız hatta keyfiyetle yapmadığınızı hemen birkaç kere görsel ile kapatmaya çalışmak ve devir işlerinin üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken beceriksizliğinizi başka bir kuruma atmaya çalışmak ancak size yakışırdı. Bilecik algıyla yönetilemez, hele sosyal medyadan hiç yönetilemez. Lütfen işinizi yapın" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesine İl Özel İdare tarafından tahsis edilen Pelitözü Gölpark, idarece tahsis iptali yapılarak geri alınmıştı. - BİLECİK