AK Parti'den Bilecik Belediyesi'ne 'İşçi kıyımı' tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'den Bilecik Belediyesi'ne 'İşçi kıyımı' tepkisi

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, iş akdi feshedilen işçiler için Bilecik Belediyesi ve Başkan Semih Şahin'e tepki gösterdi.

AK Parti'den Bilecik Belediyesi'ne 'İşçi kıyımı' tepkisi, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, iş akdi feshedilen işçiler için Bilecik Belediyesi ve Başkan Semih Şahin'e tepki gösterdi.


Bilecik Belediyesinin iştiraki olan KAYI A.Ş. bünyesinde sözleşmeli olan 45 personelin sözleşmeleri yenilenmezken, bu duruma AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık tepki gösterdi. Soğuk kış günlerinde kimsenin gözünün yaşına bakmadan böyle bir karar almanın hiçbir vicdana sığmadığını kaydeden Karabıyık, "Gelmeden önce ekmek dediniz, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dediniz. Hatırlatması bizden olsun; çok çabuk unutuyor, çok çabuk çark ediyorsunuz. Bu konuyla alakalı genel başkanınız 'namus sözü' vermişti hatırlarsanız. Ama alışıksınız siz biz öyle bir şey demedik derseniz de şaşırmayız!" dedi.


"Verdiğiniz sözlere ne oldu"


Görevde oldukları dönemde kendilerinin partizanlıkla suçlandığını dile getiren Karabıyık, "Bugün gelinen noktada sizin daha dokuz aylıkken verdiğiniz sözlere ne oldu? Seçimden önce tasarruf dediniz, belediye de personel fazlalığı var dediniz, seçimden sonra yaklaşık olarak 150 kişiyi işe aldınız. Sizin tasarruf yönteminiz bu mudur? Madem işçi kıyımı yapacaktınız neden 150 kişiyi işe aldınız. Yoksa aldıklarınız sizin ittifakınızın görüşünde olup ta, kışın ortasında çıkarttığınız vatandaşlarımız sizinle aynı görüşte olmayanlar mı? Yoksa hani bizi suçladığınız partizanlığı siz mi yapıyorsunuz?" dedi.


"150 kişiyi almak hangi mantığa sığar"


İşten çıkartılan kişilerin kış ortasında çaresiz bir durumda kaldığını aktaran Karabıyık, "Fesih için neden yasal süreyi vermediniz. Bu işten çıkartılacak kişileri seçimden önce planladınız da seçimi kazanmak için kamuoyuna şirin mi gözükmeye çalıştınız. Madem işçi çıkartmayı kafaya koydunuz seçimden hemen sonra aldığınız 150 kişiyi neden erkenden alarak belediye bütçesine ek külfet yüklediniz. Hem de sizin deyiminizle borç batağında olan belediyeye. Sizin deyiminizle borca batmış bir yere, hele ki personel fazlası olduğunu söylediğiniz bir yere 150 kişi almak hangi mantığa sığar" ifadelerine yer verdi.


"Mağdur olan herkesin yanındayız"


Karabıyık, son olarak birçok aileyi mağdur bırakan bu uygulamadan biran önce vazgeçilmesini talep ederek, "Sizi namus sözünüze ve namusunuza sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.


İlerleyen günlerde de işçi kıyımının devam edeceği söylentilerinin yayıldığını vurgulayan Karabıyık, mağdur olan herkesin haklı davasında yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Semih Şahin, AK Parti, Bilecik, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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