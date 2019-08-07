AK Parti'den Bilecik'e gelecek üniversite öğrencilere destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bilecik'e gelecek olan 4 bin 500 öğrenciye destek olacaklarını söyledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bilecik'e gelecek olan 4 bin 500 öğrenciye destek olacaklarını söyledi.



İl Başkanı Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Üniversite tercihlerinde, tercihini ilimizden yana kullanan genç kardeşlerimize kucak açma, onlara ve ailelerine güzel bir ev sahipliği gösterme vakti. Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre ilimize 4 bin 500 yeni enerji, yeni heyecan, yeni beyinler geliyor. Hemşerilerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere ilimizde faaliyet gösteren STK'larımızı, öğrenci kardeşlerimiz ile ailelerine her zaman olduğu gibi örnek bir ev sahipliği, misafirperverlik konularında destek ve yardımcı olmaları için göreve davet ediyorum" dedi.



"Biz AK Parti olarak heyecanlıyız ve hazırız"



Karabıyık, açıklamasının devamında AK Parti teşkilatı olarak hazır ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Unutmayalım ki bugün onlar bize emanet, yarın bizim çocuklarımız onlara emanet. Her biri birbirinden değerli öğrenci kardeşlerimiz hepimizin evlatları. Ailelerimizin gözlerinin arkada kalmayacağı, güven duyacağı bir şehir ve ev sahipliği için hepimize büyük görevler düşüyor. Şahsım ve partim adına gençlik yıllarının en güzel zamanları olacak olan üniversite hayatına adım atan gençlerimizi tebrik ediyor, yeni yaşamınıza yeni evinize yeni ilinize hoş geldiniz demek istiyorum Bilecik olarak ev sahipliği yapacak olmaktan heyecanlı ve mutluyuz. Bizler, hayallerinize ulaşmanız için daima sizlerin yanında olacağız. Yaşamınızın en güzel yıllarının mimarı olacağına inandığım öğrencilik yıllarında sizlere eşlik etmekten duyacağım memnuniyeti bütün kalbimle bir kez daha belirtiyor; bir kez daha ilimize hoş geldiniz' diyerek hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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