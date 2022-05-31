AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki Açıklaması

31.05.2022 17:29
AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı, tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."

Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize yönelik ahlaksız ve çirkin ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı sadece meclis üyemize değil, kadın varlığına ve onuruna yapılmıştır. Vicdan sahibi herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. CHP'li belediye başkanları lütfen vatandaşa hizmet etmeyi düşünün. Siyasi şovlarla bu tür ahlaksız tavırlarla gündem olmanın kimseye faydası yok."

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Kaynak: AA

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