AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e eleştiri - Son Dakika

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Mustafa Yeşil, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in lanse ettiği "On binlerce paket tohum toprakla buluşuyor" kampanyasını "tohum bahane reklam şahane" sözleriyle eleştirdi.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz Büyükerşen'in dağıttığı birer avuç tohumla saksıların bile yeşermeyeceğini iddia etti.

Tohum dağıtma projesinin, reklam içerikli kapsayıcılık açısından genelin ihtiyacının çok altında olduğunu ifade eden Yeşil, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Büyükşehir belediyesi tarafından dağıtılan birer avuç tohumla bırakın Eskişehir'in yeşermesini saksılar zor yeşerir. Eskişehir gibi modern tarımın yapıldığı bir bölgede 100-200 gramlık poşetliklerle tohum dağıtarak tohum ihtiyacının karşılanacağını savunmak, buna inanmak insanların akıllarıyla dalga geçmektir. Çifteler'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında dağıtılan sertifikalı tohum desteği 1 milyon 650 bin lirayı buldu. Ancak birer avuç tohumla bu işlerin çözüleceğine inandırmak da baya büyük reklam mucizesi."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hizmet odaklı olmak yerine reklam odaklı olduğunu savunan AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yeşil, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef ki Büyükerşen belli bir yaşı aldıktan sonra hizmetlerle değil de reklamlarla gündeme gelmeyi, gündemi reklamla belirlemeyi tercih etmektedir. Büyükerşen ve ekibi şehrimizi süslü bir hediye paketine çevirme sevdasına düşmüş küçük ve süslü olsun bizim olsun mantığıyla keyfe keder şehri yönetmeye devam etmektedir. Sosyal medyadan başlattıkları paylaşımlar da Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerimizle paylaşıyoruz sloganının talepte bulunan vatandaşlarımızın da nezdinde algıdan öteye gitmediği aşikardır."