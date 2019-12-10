Ak Parti'den Büyükşehir'e teşkilat çıkarması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Teşkilat Buluşması" toplantısı için geldiği Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i de ziyaret etti.



Teşkilat Başkanı Kandemir, "Bizde çok emeği var" dediği Başkan Sekmen'in, yerel yöneticilikte sembol bir isim olduğunun altını çizdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Teşkilat Başkanlığı görevini de yürüten Erkan Kandemir, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından organize edilen Teşkilat Buluşması toplantısına katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve beraberindeki heyetle birlikte Başkan Sekmen'e konuk olan Kandemir, teşkilatçılığa vurgu yaptığı ziyarette, Başkan Sekmen için de özel bir parantez açtı.



KANDEMİR'DEN SEKMEN'E ÖVGÜ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Başkan Sekmen'in, teşkilatçılığa adanmış bir ömrü ifade ettiğini belirterek, "Mehmet Başkanımızın şahsen benim üzerimde de çok emeği vardır. Gençlik yıllarımızda bizim için hep yol gösterici ve öğretici olmuştur. Kendisinin teşkilatçılık konusundaki deneyimleri ve birikiminden istifade etmişliğimiz vardır" diye konuştu. Mehmet Sekmen'in teşkilatçılık yönünün yanı sıra yerel yöneticilikte de ekol bir isim olduğunu dile getiren Kandemir, "Erzurum'a her gelişimizde şehri daha gelişmiş ve değişmiş görüyor olmak, zaten bu dediğimizi doğruluyor. Hakikaten de Mehmet Sekmen başkanımız yerel yönetimlerde duayen denilebilecek bir unvanı ifade ediyor" kaydını düştü.



BAŞKAN SEKMEN'DEN BERABERLİK VURGUSU



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, AK Partili heyetin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e de, övgü dolu sözlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sekmen, Türkiye'de hiçbir siyasi partinin teşkilatçılık anlayışının AK Parti ile yarışamayacağını vurgulayarak, "Bizim aldığımız siyasi terbiye gereğince teşkilatçılık demek, adanmışlık demek. Millet için kenetlenmek, bir araya gelmek ve aynı hedefe kilitlenmek demek. AK Parti'de teşkilatçılığı özel ve kıymetli kılan da, budur. Birliktelik ilkesidir, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' prensibidir. AK Parti işte bu anlayışla yola çıkmıştır ve bu anlayış sayesinde de, 17 yıldır iktidardadır" şeklinde konuştu. - ERZURUM